Piazza Affari in ribasso, rendimento BTP al 4,7%

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gliche mettono sotto pressione gli investimenti in azioni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,06. L'è sostanzialmente stabile su 1.913,9 dollari l'oncia. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 88,49 dollari per barile, in netto calo dell'1,33%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +189 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,69%.tentenna, che cede lo 0,42%, piatta, che tiene la parità, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,43%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,46%, scambiando a 30.092 punti.Variazioni negative per il(-0,72%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,61%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,86%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,82%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,49%.Tra i(+1,94%),(+1,17%),(+1,09%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,24%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,45%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.