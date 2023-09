Premio Cambiamenti 2023, CNA e UniCredit sostengono le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni

UniCredit

(Teleborsa) - Giunta alla sua settima edizione, il, l’iniziativa che ladedica alle, amplia la platea dei suoi sostenitori: è stata infatti formalizzata la nuova collaborazione sottoscritta con, partner di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano. L’intervento della banca, che saràdell’del Premio, mira a mettere a fattor comune il know how maturato negli anni con, la piattaforma di business per la crescita delle start up che 10 edizioni ha portato alla valutazione di 8 mila progetti imprenditoriali e all’accompagnamento di oltre 550 start up nei loro percorsi di crescita.UniCredit parteciperà quindi, con un proprio rappresentante, alladel Premio Cambiamenti e provvederà a selezionare 2 startup tra le finaliste che potranno partecipare all’edizione 2024 di Start Lab.Il percorso organizzato dalla banca prevede: l’organizzazione dicon clienti Corporate e con possibili investitori selezionati; assegnazione di unscelto tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit sull’innovazione per confronti periodici con le startup su aspetti strategici e di crescita; partecipazione alla(che si terrà nell’autunno 2024); programma dida parte del team di UniCredit Start Lab; assegnazione di undi UniCredit per seguire le esigenze bancarieDichiara, Head of Client Strategies di UniCredit Italia: “Con questo intervento rinnoviamo e rafforziamo la nostra storica partnership con CNA. Il sostegno al Premio Cambiamenti è figlio della comune sensibilità nella promozione di quella innovazione dal basso che è fondamentale per permettere alle PMI italiane di restare competitive su mercati sempre più sfidanti”.Dichiara, Direttore della Divisione Sindacale e Associativa della CNA: “La collaborazione con UniCredit permetterà al nostro Premio Cambiamenti, che già ha suscitato crescente interesse negli anni, di rafforzare il suo ruolo a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo di artigiani e piccole imprese e del loro ruolo trainante nel ‘sistema Paese’ italiano”.Il Premio organizzato dalla CNA sta suscitando enorme interesse, tanto che le numerosefanno sperare in un nuovo record di, che superi le 1080 startup si sono candidate alla sesta edizione: considerate le tante richieste è stata quindi prorogata fino al prossimo 30 settembre. Finora sono state oltre 5 mila startup si sono sottoposte ad unaprima territoriale e poi nazionale, mentre sono 120 le finaliste che, nelle 6 edizioni precedenti, hanno concorso all’ultima fase del Premio.