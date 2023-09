Thor Industries sottotono dopo la trimestrale

Thor Industries

Thor Industries

S&P-500

Thor Industries

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,9%.Il produttore di veicoli ricreazionali ha chiuso il quarto trimestre condel 28% annuo a 2,74 miliardi di dollari. Nei tre mesi allo scorso 31 luglio Thor ha registratoda 280,9 milioni, pari a 5,15 dollari per azione, a 90,3 milioni, e 1,68 dollari.Per l'anno fiscale 2024, Thor Industries prevede vendite comprese tra 10,50 e 11,00 miliardi di dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,14 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 98,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,62.