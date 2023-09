Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali, dopo il direttorio della scorsa settimana, con la Federal Reserve che ha indicato di attendersi di alzare i tassi sul dollaro ancora una volta prima della fine dell'anno.Sullo sfondo, a preoccupare gli addetti ai lavori, è anche il, al momento, tra repubblicani e democratici per finanziare il governo ed evitare lo shutdown, ovvero la chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il primo ottobre.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,79%, continuando la seduta a 4.303 punti. Negativo il(-0,97%); come pure, variazioni negative per l'(-0,89%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,23%),(-1,07%) e(-1,07%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,6%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tra i(+1,59%),(+1,42%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,59%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,27%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.