A Wall Street sfuma il rimbalzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

utilities

sanitario

beni di consumo secondari

Chevron

Intel

Caterpillar

Dow

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Merck

Paychex

Diamondback Energy

Sirius XM Radio

Atlassian

Paypal

Tesla Motors

Zoom Video Communications

(Teleborsa) - Gli indici di Wall Street si muovono con debolezza, vedendo sfumare il tentativo di rimbalzo dell'avvio, alla brutta seduta della vigilia. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali preoccupati per l'andamento dell'economia e dell'inflazione.Sul fronte macroeconomico, sono risultati migliori delle attese, gli ordinativi dei beni durevoli di agosto, mentre sullo sfondo restano i timori per un possibile shutdown del Governo americano, che potrebbe essere evitato se venisse raggiunto un accordo tra Repubblicani e Democratici. Si tratta della chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il primo ottobre.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.447 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,35%, scambiando a 4.259 punti. In lieve ribasso il(-0,23%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,49%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,22%) e(+0,56%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,55%),(-1,03%) e(-0,98%).del Dow Jones,(+1,69%),(+1,54%),(+1,20%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,06%),(+3,00%),(+2,85%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.