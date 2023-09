ABTG, ricavi primo semestre in crescita a 9,1 milioni

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG) chiude i primi sei mesi dell'anno conche si attestano a 9,1 milioni, in crescita del 23% rispetto al primo semestre 2022.L’ EBITDA è pari a 1,6 milioni, con una marginalità del 17% rispetto al totale ricavi. Ilè ancora negativo per 0,07 milioni.è cash positive e pari a 0,7 milioni, sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2022, a fronte di investimenti già sostenuti pari a 1,7 milioni., ha commentato: “. I ricavi, infatti, si attestano intorno al 50% del budget annuo comunicato in data 31 gennaio 2023, e l’EBITDA è pari al 43%. Rispetto al semestre precedente i risultati in termini di EBITDA sono migliorati dell’82%. Inoltre, la PFN che rispecchia l’effettivo stato di salute del business, resta positiva e sostanzialmente invariata nonostante investimenti pari a 1,7 milioni di euro".