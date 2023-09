Eventi e scadenze del 27 settembre 2023

Lunedì 25/09/2023

Martedì 26/09/2023

Mercoledì 27/09/2023

(Teleborsa) -- L'evento di IRENA (International Renewable Energy Agency) riunisce leader, esperti, rappresentanti dell'industria, accademici e policy makers per discutere innovazioni all'avanguardia in grado di sostenere e accelerare la transizione globale verso l'energia (fino a giovedì 28/09/2023)- Roma - Banca d'Italia e University College London, in partnership con la DLT Science Foundation, organizzano una nuova edizione del workshop sui Sistemi Finanziari Peer-to-Peer (P2PFISY). Intervengono, tra gli altri, Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia e Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia (fino a mercoledì 27/09/2023)- Evento annuale promosso da ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo. Un approfondimento e stimolo sulle sfide strategiche che ci attendono, dalla digitalizzazione, alla sostenibilità, all'innovazione delle value proposition assicurative. La X edizione si svolgerà in presenza a Roma (fino a mercoledì 27/09/2023)- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 27 e 28 luglio 2023- Murcia - Riunione informale del Consiglio Affari generali (fino a giovedì 28/09/2023)- La 23ª edizione del Summit si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell’energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di ARERA, GSE e Iren, i CEO di Eni, Snam, A2A, Italgas, ERG, ACEA, Saipem e MAIRE Group (fino a giovedì 28/09/2023)- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- L'evento si svolge a Torino, organizzato dal Gruppo Gedi. Alla manifestazione dedicata alla tecnologia si riuniranno esperti della scena tech internazionale, aziende innovative, imprenditori e istituzioni (fino a venerdì 29/09/2023)09:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dei sindacati di categoria del settore dei trasporti CGIL, CISL, UIL e UDL09:30 -- Roma - Il convegno organizzato dalla CISL ha come tema "Per un lavoro a misura della persona: più competenze, politiche attive, contrattazione, partecipazione". Partecipano, tra gli altri, la segretaria confederale e il segretario CISL, i presidenti ADAPT, Assolavoro e Confcooperative e il ministro Marina Elvira Calderone11:00 -- Montecitorio - L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza presenta la Relazione al Parlamento 2022. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la Relazione Carla Garlatti, Autorità garante11:00 -- La Conferenza stampa per l'inaugurazione della Mostra e la proclamazione dei vincitori del Premio, si svolge al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Il progetto è stato realizzato da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore. Insieme al Vertice di Terna e al Curatore Marco Delogu, verranno annunciati i 5 vincitori e sarà inaugurata la Mostra con l’esposizione delle opere premiate e delle altre 36 finaliste13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del presidente dello IAI, Istituto affari internazionali, Ferdinando Nelli Feroci14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi16:00 -- Napoli - Il Presidente Mattarella sarà all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", per il Convegno promosso in occasione delle Quattro Giornate di Napoli- Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati finanziari al 30 giugno 2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposto a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Partecipazione all’evento Le Eccellenze del Made in Italy, organizzato da Intermonte- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2023- CDA: Approvazione del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale consolidata volontaria al 30 giugno 2023 sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023