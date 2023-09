Limita le perdite Piazza Affari, pesante MPS

MPS

Banco BPM

BPER

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Ferrari

Leonardo

Prysmian

Banca MPS

BPER

Banco BPM

Hera

El.En

Reply

GVS

Carel Industries

CIR

Banca Popolare di Sondrio

Antares Vision

Ferragamo

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa, dove spiccano i ribassi di alcune banche. La peggiore è, sulla scia di nuove indiscrezioni relative alla cessione di una quota dell'istituto da parte del Tesoro, seguita da, spesso chiamate in causa quando si torna a speculare su una fusione con la banca senese.Stamattina sono state pubblicate lain settembre sia in, dove scende a -26,5 da -25,5 (atteso -26) secondo l'indice GfK, sia indove cala a 83 (atteso 84), dato che lascia l'indice al di sopra dei livelli toccati nel 1° semestre, ma ancora al di sotto della media storica.potrebbero ancora salire, se necessario, ha detto , membro del consiglio direttivo della BCE. "Questo significa che i tassi di interesse hanno raggiunto il massimo? Non necessariamente", ha detto a Market News International in un'intervista pubblicata oggi.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,92%), che raggiunge 92,13 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +190 punti base, con ilche si posiziona al 4,68%. L'attenzione è sulla presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, con i nuovi numeri di finanzia pubblica che potrebbero alimentare ulteriormente la volatilità sul debito domestico.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.832 punti. Senza direzione il(+0,11%); in denaro il(+0,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,00%),(+1,25%),(+1,04%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,03%.scende del 3,64%. Calo deciso per, che segna un -3,5%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.del FTSE MidCap,(+5,96%),(+4,98%),(+3,67%) e(+3,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,98%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,29%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,12%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,62%.