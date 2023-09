Piazza Affari poco mossa, rendimento BTP al 4,71%

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia ai principali mercati europei. Gli indici registrano minimi degli ultimi mesi zavorrati dalla rimodulazione riguardo al perdurare di tassi elevati per un tempo più prolungato delle attese. Stamattina sono state pubblicate lain settembre sia in, dove scende a -26,5 da -25,5 (atteso -26) secondo l'indice GfK, sia indove cala a 83 (atteso 84), dato che lascia l'indice al di sopra dei livelli toccati nel 1° semestre, ma ancora al di sotto della media storica., se necessario, ha detto , membro del consiglio direttivo della BCE. "Questo significa che i tassi di interesse hanno raggiunto il massimo? Non necessariamente", ha detto a Market News International in un'intervista pubblicata oggi.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,057. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,13%.Sulla parità lo, che rimane a quota +191 punti base, con ilche si posiziona al 4,71%. L'attenzione sarà sulla presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, con i nuovi numeri di finanzia pubblica che potrebbero alimentare ulteriormente la volatilità sul debito domestico.poco mosso, che mostra un +0,07%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.118 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.950 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,55%); come pure, in rialzo il(+1,04%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,75%),(+1,72%),(+1,36%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%. Tentenna, che cede l'1,41%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.Tra i(+5,90%),(+4,19%),(+2,68%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,19%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,05%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.