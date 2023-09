Pioggia di vendite a Wall Street dopo dati sotto le attese

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dell'1,14% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.274 punti, ritracciando dell'1,47%. Pesante il(-1,51%); come pure, in ribasso l'(-1,49%). A pesare sono stati i dati sulle vendite di nuove case e sulla fiducia dei consumatori, che hannoNell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i(-3,05%),(-2,03%) e(-1,78%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Al top tra i, si posizionano(+3,51%),(+2,97%),(+1,87%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,32%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -5,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,14 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 201K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,9%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%).