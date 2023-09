Pozzi Milano, l'utile semestrale sale a 0,65 milioni di euro

Pozzi Milano , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha chiuso il primo semestre del 2023 con Ricavi delle Vendite pari a 8,41 milioni di euro, in diminuzione dell'1,74% rispetto al 30 giugno 2022; circa il 74,63% dei ricavi è stato realizzato all'estero (73,05% al 30 giugno 2022), la restante parte è stata realizzata sul territorio nazionale.



L'EBITDA risulta pari a 1,15 milioni di euro, rispetto a 0,74 milioni di euro al 30 giugno 2022, in aumento del 56,05%, mentre l'EBITDA Margin passa da 7,23% al 30 giugno 2022 all'11,85% nel periodo di riferimento. Il Risultato netto di periodo è pari a a 0,65 milioni di euro, in crescita del 58,72%.







"Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre, in linea con l'esercizio precedente in termini di volumi nonostante un quadro macroeconomico non favorevole in particolare per i beni durevoli - ha commentato il presidente Diego Toscani - La resilienza dimostrata dalle attività aziendali ci consente di mantenere i conti in ordine e rafforzare il patrimonio aziendale al fine di sostenere sia il rilancio del brand "Pozzi Milano 1876" sia di valutare con serietà eventuali nuove opportunità che si dovessero prospettare".



L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023 è pari a 1,25 milioni di euro, rispetto a 2,69 milioni del 31 dicembre 2022. Il miglioramento è ascrivibile principalmente all'avvenuto incasso di crediti commerciali riferiti alla seconda parte del 2022, parzialmente reinvestiti sia a ridurre l'indebitamento bancario a breve sia nelle scorte della nuova linea Pozzi Milano 1876.

(Teleborsa) -