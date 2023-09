Valica verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 11 milioni

(Teleborsa) -, società attiva nel business dell'attività pubblicitaria online, dell'offerta di progetti speciali e servizi di agenzia e consulenza per gli operatori del mercato turistico, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 11,2 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Ildi collocamento è pari a 5,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (5,50-6,50 euro per azione).Ilsi attesta al 16,45% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Sono infatti presenti 294.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Paesionline S.r.l., convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività al 31 dicembre 2024.L'vede Paesionline S.r.l. (riconducibile per il 49% a Emiliano D'Andrea e per il 51% a Luca Cotichini) al 54,55% delle azioni ordinarie e 60,27% dei diritti di voto; Daniele Meini al 7,99% delle azioni ordinarie e 6,98% dei diritti di voto; Sergio De Luca al 1,44% delle azioni ordinarie e 1,26% dei diritti di voto; Carmine Massimo al 1,35% delle azioni ordinarie e 1,18% dei diritti di voto; Giulio Rossi al 0,65% delle azioni ordinarie e 0,57% dei diritti di voto; Luca Cotichini al 0,47% delle azioni ordinarie e 0,42% dei diritti di voto; Emiliano D'Andrea al 0,47% delle azioni ordinarie e 0,42% dei diritti di voto; Marco Cotichini al 0,47% delle azioni ordinarie e 0,42% dei diritti di voto; altri al 16,15% delle azioni ordinarie e 14,12% dei diritti di voto;Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 3 membri: Emiliano D'Andrea (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Luca Cotichini (Consigliere), Enrico Drei Donà (Consigliere Indipendente).L'ammissione è prevista per il 27 settembre, con l'il 29 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor.