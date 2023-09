Wall Street cauta in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street reduce da una brutta seduta con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali preoccupati per l'andamento dell'economia e dell'inflazione.Sul fronte macroeconomico, sono risultati migliori delle attese, gli ordinativi sugli ordini dei beni durevoli di agosto. Sullo sfondo restano i timori per un possibiledel Governo americano, che potrebbe essere evitato se venisse raggiunto un accordo tra Repubblicani e Democratici. Si tratta della chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il primo ottobre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 33.601 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.284 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,85%),(+0,51%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Calo deciso per, che segna un -2,07%.Senza slancio, che negozia con un -1,87%.(+3,51%),(+2,97%),(+1,87%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,27%.Scende, con un ribasso del 4,56%.Crolla, con una flessione del 4,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,32%.