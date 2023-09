A Bergamo un corso su formazione e competenze nei processi aeroportuali

(Teleborsa) - Gli, società di gestione dell’, hanno ospitato il corso “Training and Proficiency check program for aerodromes”, tenuto da, di cui Sacbo è hosting partner.Il corso, durato, è servito ad illustrare ai partecipanti la normativa europea in materia di, con riferimento al Regolamento (UE)139/2014 e alla sua portata innovativa per quanto riguarda la formazione e le competenze richieste a chi opera negli aeroporti.Durante il corso, oltre all’istruttore di Airsight, hanno partecipato come relatoridi SACBO, che hanno illustrato ai partecipanti come l’aeroporto di Milano Bergamo affronta le sfide imposte dalla normativa. Tra i partecipanti, i manager responsabili della formazione e del controllo degli aeroporti di Catania, Monaco, Sarajevo e Bornholm (Danimarca).