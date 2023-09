Alfonsino, ricavi semestre salgono a 2,3 milioni. Iodice: "un successo profonda opera di efficientamento del business"

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa operante nel settore del cd ‘Order & Delivery’ e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, chiude i primi sei mesi dell'anno conche si attestano a 2,33 milioni circa, in crescita del 3%.L’ EBITDA al 30 giugno 2023 è negativo per circa 0,5 milioni,rispetto al 30 giugno 2022 pari a circa -1,7 milioni. L’è negativo per circa 0,9 milioni, in miglioramento del 54% rispetto al 30 giugno 2022 pari a circa -2 milioni.Ilal 30 giugno 2023 si attesta su una perdita di 0,8 milioni rispetto a quella annotata di 2 milioni al 30 giugno 2022, dato, ha commentato: "Accogliamo i risultati di questa prima metà dell’esercizio 2023 con grande entusiasmo e soddisfazione., ottimizzando tutta la nostra filiera organizzativa in funzione di una sempre più futuribile e continuativa sostenibilità finanziaria. La stabilità dei volumi e l’importante diminuzione dei costi operativi ci hanno permesso di operare in senso migliorativo su ogni aspetto costituente la catena di valore. Un, consentendoci di ridurre in maniera significativa la perdita di esercizio registrata in 1H2022. La costituzione di Rushers S.r.l. e lo studio di fattibilità sul nuovo servizio di prenotazione tavoli, poi, ci proiettano, prospetticamente, in settori nuovi e fasce di mercato cariche di potenziale, riflettendo, in senso trasformativo, la nostra volontà di adattarci alla continua evoluzione delle dinamiche d’industria e di creare una proposta di valore perpetuabile nel tempo".La, al 30 giugno 2023, è cash negative per circa 18 mila, in calo rispetto a 0,5 milioni del 31 dicembre 2022.