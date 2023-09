CDP, approvate nuove operazioni per un valore di 1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dipresieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvatodi euro.Il Consiglio ha inoltre dato ilche definisce i principi ispiratori e le modalità operative per promuovere presso la catena dei fornitori di CDP le migliori pratiche in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance.Quanto alle operazioni di, il CdA ha approvato nuove operazioni che comprendono fondi di investimento alternativo e finanziamenti, anche in pool con altre istituzioni finanziarie, volti adelle imprese. Fra i destinatari delle operazioni ci sono, eccellenze del, che puntano a nuovi programmi di investimento, con impatti positivi sulle filiere strategiche.CDP ha poi approntato, in qualità di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il Consiglio ha quindi deliberatoa favore della crescita sostenibileper lo sviluppo di progetti dedicati alle, all’, allae alle. A queste si aggiunge anche un’operazione finalizzata a sostenere la crescita delle Pmi attive in, con effetti positivi sui livelli occupazionali nei Paesi di riferimento.In coerenza con gli obiettivi ESG definiti nel Piano Strategico 2022-2024,, volta a definirel’obiettivo non solo di guidare CDP nellain ottica di premialità, ma anche di verificare che le controparti si impegnino a loro volta a promuoverne i principi e a garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità nella loro catena di approvvigionamento. La politicaispirato ai valori già espressi nel Codice Etico di CDP.Il Consiglio di Amministrazione di CDP ha inoltrequale nuovo, a seguito delle dimissioni dell’uscente Mario Rossetti.