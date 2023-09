Deboli i mercati europei. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, seppur con cali contenuti sostenuti dalla spinta dei titoli energetici che beneficiano della corsa del petrolio verso quota 100 dollari. Allo stesso tempo, tale corsa preoccupa gli investitori per le pressioni inflazionistiche e per i dubbi sulle prossime mosse delle banche centrali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'è sostanzialmente stabile su 1.875 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%.Avanza di poco lo, che si porta a +195 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,83%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,73%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.896 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.729 punti.Sulla parità il(+0,08%); in lieve ribasso il(-0,36%)., che mette a segno un +0,51%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88% il giorno dopo che il CdA ha concesso a KKRla proroga al 15 ottobre per l'offerta su Netco.Preda dei venditori, con un decremento del 2,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Tra i(+3,74%),(+3,21%),(+1,74%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.