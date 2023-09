doValue, on-boarding del portafoglio Sky a Cipro per 2,3 miliardi di euro

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha annunciato il, che include l'on-boarding da parte di doValue Cipro del portafoglio Sky assegnato da Cerberus Capital Management per un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di euro di Non-Performing Exposures (NPE) originati da Alpha Bank Cipro, di cui 2,1 miliardi di eur rappresentano nuovi asset in gestione.L'operazione - si legge in una nota - conferma la strategia di doValue di, con l'aggiunta di nuovi clienti come Cerberus, attraverso lo sfruttamento della propria piattaforma bancaria, lanciata in Italia e sviluppata in Grecia e a Cipro, come parte del progetto doTransformation.