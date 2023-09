Fos, l'utile semestrale sale a 0,8 milioni di euro

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha chiuso il primo semestre 2023, con unpari a 13,7 milioni di euro (+45% rispetto al primo semestre 2022). L'è stato pari a 2,3 milioni di euro (42%), mentre ilè stato pari a 0,8 milioni di euro, in crescita del 39%."Siamodei risultati del primo semestre 2023 e del percorso di crescita che il gruppo ha compiuto fino ad oggi - hanno commentato gli- Si evidenzia una crescita organica a doppia cifra dovuta sia all’ampliamento dei servizi tecnologici ricorrenti, ma ancor più ai prodotti e alle piattaforme proprietarie. In parallelo, l'integrazione di Inrebus e Naes è in linea con le attese e sta portando risultati incoraggianti basati su un modello di business focalizzato sulle persone e sui territori"."Gli investimenti sul personale, in particolare sulla Academy per i giovani, il costante impegno in Ricerca e Sviluppo e il continuo lavoro su operazioni di M&A, ci permettono di", hanno aggiunto.La(PFN) consolidata risulta cash positive per 0,5 milioni di euro, di cui disponibilità liquide per 9,2 milioni. Il miglioramento rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2022 (cash positive per 0,04 milioni) deriva principalmente dai risultati raggiunti dal Gruppo in termini di business.