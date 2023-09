Innovatec, primo semestre in perdita per 2,7 milioni di euro

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso ilconpari a 96,6 milioni di euro, in calo rispetto al 1H22 (163 milioni) per effetto della riduzione del business ecobonus 110% a seguito degli stop& go regolatori e finanziari succedutisi a partire dal secondo semestre 2022.L'risulta pari a 12 milioni di euro (1H22: 22,4 milioni) e segue la dinamica registrata dai ricavi, parzialmente compensata da una maggiore contribuzione alla marginalità di periodo del business Ambiente ed Economia circolare rispetto al business dell'Efficienza Energetica. Ilconsolidato è negativo a -2,7 milioni di euro (1H22: 14 milioni).LaAdjusted risulta negativa a circa 39 milioni (al netto dei crediti fiscali ecobonus nel cassetto fiscale in pari data di circa 21,5 milioni) in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2022 di 42 milioni (al netto dei crediti fiscali ecobonus nel cassetto fiscale in pari data di 7,3 milioni).Confermata laEBITDA 2023 del piano 2024-2026.