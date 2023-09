Mercato americano positivo, occhi a Treasury e petrolio

(Teleborsa) -, che sta comunque per archiviare un mese negativo, con gli investitori preoccupati per la prospettiva che i tassi di interesse rimangano più alti per un periodo di tempo più lungo. Sul fronte macroeconomico, è statadel 2023; secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che ha pubblicato oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 2,1% su base trimestrale. Inoltre, sono aumentate meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana.Ilha rintracciato rispetto all'apertura, dopo aver toccato un nuovo massimo di 15 anni, poiché i dati macro hanno mostrato un mercato del lavoro ancora resiliente.

Rimangono osservati speciali i prezzi del greggio, che sono aumentati di oltre il 30% negli ultimi tre mesi in risposta alle riduzioni della produzione da parte dell'Arabia Saudita e della Russia, anche se il rally ha subito un'impennata la scorsa settimana a causa delle preoccupazioni economiche e della domanda. Inoltre, le scorte di greggio negli Stati Uniti sono diminuite più del previsto.



Guardando ai principali indici, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,49%; sulla stessa linea, l'S&P-500 guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.309 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,2%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+0,72%).

(+1,53%),(+1,18%) e(+1,08%) in buona luce sul listino S&P 500. Il, con il suo -1,38%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,54%),(+1,74%),(+1,65%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%. Tentenna, che cede l'1,06%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.(+18,47%),(+5,70%),(+4,16%) e(+4,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,89%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,14%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%.