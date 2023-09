Renergetica, utile semestrale in calo a 1,85 milioni di euro

Renergetica

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 5,3 milioni di euro (Euro 6,4 milioni al 30 giugno 2022), che recepisce l'avanzamento dei progetti in Italia e Spagna e sconta il ridotto contributo del comparto nord americano, alla luce del processo strategico di concentrazione dell'attività sul più profittevole mercato nazionale, avviato nel corso dell'esercizio 2023.L'è pari a 2,5 milioni di euro, rispetto ai 3,6 milioni al 30 giugno 2023, con EBITDA margin pari al 47%, rispetto al 56% del 30 giugno 2022. Ilè pari a 1,85 milioni di euro (2,58 milioni al 30.06.2022)."I risultati del primo semestre dell'esercizio 2023 restano positivi anche nel contesto della linea strategica - avviata a partire dal secondo semestre 2022 - di non contrattualizzare anticipatamente i nuovi progetti italiani in fase di sviluppo - ha commentato l'- La vendita degli stessi al raggiungimento della condizione di ready to build - quindi senza alcuna incertezza per l'acquirente - consentirà di massimizzarne il prezzo di vendita in un contesto di mercato certamente favorevole"."Ci attendiamo quindi che gli esercizi futuri beneficino di tale influsso positivo a cui potrebbero andarsi a sommare lederivanti dal prospettato, quale nuovo socio di riferimento di Renergetica", ha aggiunto.