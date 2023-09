Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali: oggi parlano diversi membri di Fed e BCE; atteso in serata il discorso del governatoreSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,32%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.876,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,85%.è stabile, riportando un moderato -0,01%, tentenna, che cede lo 0,45%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.040 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.872 punti.In moderato rialzo il(+0,34%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%.di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dell'1,07%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,05%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,01%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,88%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.scende del 2,24%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,08%),(+3,61%),(+3,07%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.