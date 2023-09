Wall Street chiude contrastata

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.275 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,24%); sui livelli della vigilia l'(-0,06%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,51%),(+0,76%) e(+0,54%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,93%),(-0,77%) e(-0,50%).Tra i(+2,31%),(+1,93%),(+1,18%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,38%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.(+4,90%),(+3,92%),(+3,41%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 201K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,9%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 47,5 punti; preced. 48,7 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,7 punti; preced. 69,5 punti).