Wall Street debole con aumento rendimenti Treasury

(Teleborsa) - Ennesima, che sta per archiviare un mese negativo per le azioni, con gli investitori preoccupati per la prospettiva che i tassi di interesse rimangano più alti per un periodo di tempo più lungo. Durante la giornata, in quanto a indicazioni per la politica monetaria, sono previstiSul fronte macroeconomico, è statadel 2023; secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che ha pubblicato oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 2,1% su base trimestrale. Inoltre, sono aumentate meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana.Ilha toccato un nuovo massimo di 15 anni, poiché i dati macro hanno mostrato un mercato del lavoro ancora resiliente.

Rimangono osservati speciali i prezzi del greggio, che sono aumentati di oltre il 30% negli ultimi tre mesi in risposta alle riduzioni della produzione da parte dell'Arabia Saudita e della Russia, anche se il rally ha subito un'impennata la scorsa settimana a causa delle preoccupazioni economiche e della domanda. Inoltre, le scorte di greggio negli Stati Uniti sono diminuite più del previsto.

CarMax

Duolingo

DigitalBridge

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

Per quanto riguarda le società che hanno diffuso lanelle scorso ore, Micron ha fornito previsioni sugli utili inferiori alle attese, stimando una perdita nel trimestre in corso, mentreha pubblicato dati deludenti per la continua debole domanda di veicoli usati.Tra i titoli interessati dallebeneficia dell'avvio di copertura da parte di UBS con una raccomandazione "buy", mentrefesteggia l'upgrade da parte di JPMorgan a "overweight" da "neutral".Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.546 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.271 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,37%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,26%).