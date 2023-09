Arras Group, semestrale in perdita. Ricavi a 1,5 milioni di euro

Arras Group

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case quotata su EGM PRO, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un unpari a 1,5 milioni di euro (rispetto a 1,6 milioni al 31 dicembre 2022 e rispetto a 0,1 milioni al 30 giugno 2022), unpari a -0,8 milioni di euro (rispetto a -0,9 milioni al 31 dicembre 2022 e -0,2 milioni al 30 giugno 2022) e undi -0,9 milioni di euro (rispetto a -0,9 milioni al 31 dicembre 2022 e -0,3 milioni al 30 giugno 2022)."Il primo semestre harelativo alla compravendita di seconde case e Arras Group è perfettamente posizionata per affermarsi quale player di riferimento in tale settore in Sardegna e potenzialmente su tutto il territorio nazionale - ha dichiarato l'- Come detto in occasione dell'IPO, la quotazione rappresenta un importante tassello per accelerare il percorso di sviluppo e proiettarci al raggiungimento dei nostri obiettivi. Mantenendo un continuo e trasparente dialogo con i nostri investitori, consolideremo ed accresceremo il nostro modello di business e porteremo ulteriori ed innovativi progetti di espansione".