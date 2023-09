Dotstay, salgono immobili in locazione. Perdita semestrale di 573 mila euro

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha chiuso il primo semestre 2023 conpari a 308 mila euro (+192% rispetto al 30 giugno 2022),pari a -457 mila euro (rispetto a -77 mila euro al 30 giugno 2022) e unpari -573 mila euro.La società ha incrementato gliche, da 22 registrati al 31 dicembre 2022 sono aumentati a 37 al 30 giugno 2023."Siamo, considerando anche la: tendenzialmente è infatti nella seconda parte dell’anno che per noi la domanda di affitti aumenta, visto che i nostri target sono gli studenti e i lavoratori in trasferta che a settembre iniziano un nuovo anno accademico e molti dei progetti lavorativi -, fondatore e AD - Con l'ammissione alle negoziazioni, abbiamo beneficiato di nuovi capitali, grazie ai quali abbiamo potuto inaugurare il 2023 con le giuste premesse per intraprendere la sfida che ci siamo proposti di vincere: incrementare l'acquisizione degli immobili in locazione diretta rispetto a quelli in gestione. Un'operazione che siamo consapevoli possa influire sui costi, ma che siamo fermamente convinti possa portare ad una crescita della marginalità e dei volumi nel medio-lungo termine".LaConsolidata è positiva (cassa) per 1,2 milioni di euro, rispetto a una PFN positiva (cassa) di 1,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022.