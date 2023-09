Mercati europei positivi. Focus su inflazione

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Gli investitori aspettano la pubblicazione dei dati sull’inflazione europea e l’indicatore PCE negli Stati Uniti. Atteso anche un intervento della presidente della BCE, Christine Lagarde.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 91,86 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,76%.avanza dello 0,69%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,53%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,76%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 28.318 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.190 punti.Effervescente il(+1,81%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,52%).di Piazza Affari,avanza del 2,35%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,27%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,92%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tentenna, che cede lo 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,15%),(+6,30%),(+5,03%) e(+4,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,61%.