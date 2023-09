Mercati europei sopra la parità confortati dall'inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Prysmian

Campari

Inwit

Banco BPM

Tenaris

Iveco

Saipem

Ariston Holding

Danieli

Reply

Brunello Cucinelli

Banca Popolare di Sondrio

Juventus

Pharmanutra

Antares Vision

(Teleborsa) -. A spingere gli acquisti, dalla mattinata, sono stati i dati macro:a settembre, al 4,3% (+0,3% m/m) dal 5,2% di agosto, mettendo a segno il minimo da ottobre 2021. In Italia, in controtendenza con le principali economie dell'area euro, l'inflazione è calata meno delle attese, passando al 5,3% dal 5,4% di agosto sull'indice nazionale. "L'inflazione italiana calerà nei mesi finali dell'anno per via di effetti base favorevoli sulla componente energia ma probabilmente meno delle attese", hanno commentato gli analisti di Intesa Sanpaolo.nella seduta odierna, anche se i flussi odierni in acquisto, supportati dai dati sui prezzi migliori delle previsioni, non consentono di recuperare i rialzi accumulati nelle scorse sedute. In questo contesto, il Tesoro ha annunciato le cedole minime del BTP valore in collocamento da lunedì: 4,1% per i primi tre anni e 4,5% per gli ultimi due, implicando un extra rendimento rispetto al BTP a 5 anni di riferimento.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,058. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,93%) si attesta su 90,85 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +190 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,73%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,41%, resta vicino alla parità(+0,08%), e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,26%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,29% a 28.244 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.107 punti. Buona la prestazione del(+1,28%); con analoga direzione, in rialzo il(+1,46%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,25%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,81%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,78%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -1,80%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,50%.di Milano,(+4,94%),(+4,26%),(+4,15%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,01%.