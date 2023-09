Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, anche se sta comunque per archiviare un mese negativo, con gli investitori preoccupati per la prospettiva che i tassi di interesse rimangano più alti per un periodo di tempo più lungo. Sul fronte macroeconomico, è stata confermata la crescita dell'economia statunitense nel 2° trimestre del 2023; secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che ha pubblicato i dati definitivi, il PIL americano è salito del 2,1% su base trimestrale.Inoltre, sono aumentate meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana.Tra gli indici statunitensi, ilha messo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.300 punti. In rialzo il(+0,84%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,51%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,16%),(+1,05%) e(+0,97%). Il settore, con il suo -2,19%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,65%),(+1,28%),(+1,27%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,57%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Tra i(+14,99%),(+4,78%),(+3,66%) e(+3,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,49%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,37%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 47,5 punti; preced. 48,7 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,7 punti; preced. 69,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 47,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 47,6 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 177K unità).