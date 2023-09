Positivo il Mercato americano con inflazione in moderazione

Nike

(Teleborsa) -, dopo che la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve è aumentata a un ritmo più lento del previsto nel mese di agosto. Secondo i dati diffusi dal Bureau of Economic Analysis , il PCE price index core ha evidenziato una variazione positiva dello 0,1% su mese (rispetto al +0,2% atteso e registrato il mese precedente) e del 3,9% su anno (+4,3% il mese precedente, +3,9% le attese).La settimana scorsa laha mantenuto i tassi in un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,50%, ma ha segnalato che potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento nelle riunioni di novembre o dicembre per contribuire a raffreddare l'inflazione. Inoltre, ha indicato che la politica potrebbe dover rimanere a questi, una prospettiva che ha pesato sulle azioni e ha fatto impennare i rendimenti obbligazionari questa settimana.Ieri, presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, ha dichiarato che una volta raggiunto il target del 2% dell'inflazione, sarà "perfettamente appropriato" discutere di eventuali modifiche all'obiettivo. Inoltre, ha aggiunto che la banca centrale sta monitorando attentamente gli scioperi nel settore automobilistico per anticipare i possibili effetti che potrebbero avere sul trend discendente dei prezzi.Sul fronte politico, lestatunitense stanno aumentando sostanzialmente la probabilità di unoda domenica. Le legge bipartisan proposta dal Senato, che estenderebbe la spesa federale sino al 17 novembre, pare sia stata respinta dai Repubblicani che controllano la Camera, che invece si starebbe preparando a votare per proposte di spesa repubblicane che, tuttavia, hanno limitate possibilità di passare al Senato (controllato dai Democratici).Per quanto riguarda le, sono arrivati risultati misti da, che ha chiuso il primo trimestre del suo anno fiscale con un EPS superiore alle attese e ricavi leggermente inferiori alle previsioni.Tra i titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade di Bank of America a "buy" da "neutral",festeggia l'upgrade di Stifel a "buy" da "hold",è toccata dall'upgrade di Jeffries a "buy" da "hold",vede un "buy" da Loop Capital Markets.Guardando ai, ilmostra un rialzo dello 0,35%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.325 punti. Buona la prestazione del(+0,92%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,65%).