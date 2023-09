Tonica la Borsa di Milano, allineata alle altre piazze europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre gli investitori attendono la pubblicazione degli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Nell'Eurozona, i prezzi calano ancora a settembre a +4,3%, il tasso più alto per alimentari, alcol e tabacco.Intanto in mattinata la, nel suo intervento alla conferenza congiunta di BCE-BEI e IEA a Parigi, ha sottolineato che "il contributo più importante che la BCE possa dare alla transizione energetica ed alla finanza green è mantenere la stabilità dei prezzi".Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,061. Lieve aumento dell', che sale a 1.872,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,02%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,76%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,92%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,84%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,00%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,99% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.314 punti.Su di giri il(+2,01%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+1,88%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,75%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,56%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,53%.avanza del 2,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Tra i(+8,08%),(+6,30%),(+4,62%) e(+3,77%).