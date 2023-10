Banca Investis, Giovanni Schiaffino nominato Head of Private Banking

(Teleborsa) -ha. Si tratta di un manager con esperienza pluridecennale nel private banking e nella gestione patrimoniale a 360 gradi: è stato Regional Head in Cordusio SIM e successivamente, in UniCredit, ha ricoperto il ruolo di Head of Wealth Management Italia. In precedenza, in Credit Suisse è stato Responsabile Entrepreneurs e HNW oltre che Managing Director."Siamo davvero entusiasti dell'arrivo di Giovanni, manager di grande esperienza che sono certo contribuirà a rafforzare il percorso di crescita che abbiamo delineato per la banca, all'insegna dell'eccellenza, dell'integrazione e di un servizio sempre più distintivo - ha commentato Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis - La sua grande conoscenza dell'industry del private banking ci aiuterà a rafforzare il nostro business, con uno".