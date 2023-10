CIR continua il buyback e rileva oltre 745 mila azioni

CIR

(Teleborsa) -, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 25 al 29 settembre 2023, complessivamenteal prezzo unitario medio di 0,4120 euro per unpari aAl 2 ottobre CIR possiede un totale di 50.770.259 azioni proprie, pari al 4,585% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.Sul listino milanese, oggi, andamento piatto per, che propone sul finale una variazione percentuale pari a +0,12%.