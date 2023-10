Debole il mercato americano. Focus su Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.267 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); sulla parità l'(-0,14%).Gli investitori si interrogano sulle prossime mosse di politica monetaria delle banche centrali. Attendono così il discorso di Jerome Powell, governatore della Fed, da cui potrebbero emergere spunti sulle prossime mosse.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%) e(+0,70%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,04%),(-2,05%) e(-1,71%).Al top tra i(+1,15%),(+0,80%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.scende dell'1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,42%),(+2,64%),(+1,62%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,09%.