Deutsche Bank Italia, Silvia Guerrini nuova Chief Financial Officer

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha annunciato la. Nel suo nuovo incarico, Guerrini succede a Serdar Oezkan che nell'ultimo triennio ha guidato il team Finance a supporto del percorso di trasformazione intrapreso dalla banca in Italia e che è rientrato a Francoforte per assumere un nuovo incarico a livello di Gruppo.Guerrini opererà, Chief Executive Officer (CEO) di Deutsche Bank SpA e Chief Country Officer Italia,, EMEA Cluster CFO del gruppo Deutsche Bank. Guerrini entra a far parte del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank SpA e si unisce al Country Executive Committee di Deutsche Bank in Italia.Entrata in Deutsche Bank nell'aprile 2022 come Finance Director, responsabile dell'amministrazione e della preparazione dei bilanci e delle relazioni di gestione, Guerrini vanta, con esperienze in BNP Paribas Securities Services, KPMG e AMCO.