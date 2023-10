E-Globe, utile semestrale cala a 0,4 milioni. Ricavi +13%

E-Globe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, caldaie e biomassa, energia rinnovabile, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 13,1 milioni di euro (+13% sullo stesso periodo del 2022),pari a 2,4 milioni di euro (vs 2,7 milioni nel 1H22) epari a 0,4 milioni di euro (vs 1,2 milioni nel 1H22)."La società ha risposto in maniera molto positiva alle criticità dello scenario geopolitico in corso - ha commentato il- Nonostante la forte rivisitazione da parte del governo degli incentivi alla riqualificazione edilizia (eliminazione dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali) E-Globe ha comunque incrementato i ricavi di oltre il 13% nel primo semestre 2023 rispetto al primo semestre 2022, puntando su prodotti che consentono di mantenere elevati livelli di redditività - con un focus particolare sulle energie rinnovabili - e sui nuovi mercati (Francia e Germania in primis). Continua la crescita del canale online: + 27,4% del numero di ordini delle vendite online nel primo semestre 2023 rispetto al primo semestre 2022".L'è pari a 1,2 milioni di euro, rispetto a una posizione cash positive per 0,99 milioni al 31 dicembre 2022; la stessa grandezza al 30 giugno 2022 risultava essere pari a 1,8 milioni.