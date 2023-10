Mercati europei poco mossi, attività manifatturiera in contrazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei, mentre il collocamento del ha superato quota 1 miliardo di euro a poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni, con il timore che il titolo di Stato possa drenare liquidità dal mercato azionario.Sul fronte macroeconomico, l'indice definitivo dei responsabili degli acquisti, a cura di S&P Global, è sceso a 43,4 a settembre rispetto a 43,5 di agosto, in linea con la stima preliminare, confermando l'ampia contrazione del settore. In, dopo il calo registrato a luglio, l'è tornata a crescere in agosto, mentre il tasso di disoccupazione è sceso su livelli che non si registravano da oltre 14 anni.Per quanto riguarda la politica monetaria,- vicepresidente della Banca centrale europea - si è detto preoccupato del fatto che "l'aumento del prezzo del petrolio potrebbe avere un impatto negativo sulle aspettative di inflazione per famiglie e imprese".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 90,93 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +192 punti base, con ilche si posiziona al 4,79%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, poco mosso, che mostra un +0,1%, e composta, che cresce di un modesto +0,44%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.160 punti.Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,4%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,94%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,13%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,62%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,01%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Tra i(+4,29%),(+4,13%),(+3,32%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%. Tentenna, che cede lo 0,93%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,60%.