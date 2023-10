Milano in rosso con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Ferrari

Saipem

Tenaris

ERG

Unicredit

Tinexta

Tamburi

De' Longhi

Seco

Saras

MFE A

Brunello Cucinelli

Carel Industries

(Teleborsa) - Finale al ribasso per le principali borse europee su cui pesano ianche alla luce dei dati emersi sulla manifattura dell'Eurozona . Le stesse statistiche hanno evidenziato, invece, dall'altra parte dell'oceano, un miglioramento dell'attività manifatturiera americana, a settembre, anche se resta ancora in fase di contrazione.Nel frattempo, gli investitori si interrogano sulle prossime mosse di politica monetaria delle banche centrali. Qualche indicazione in tal senso potrebbe arrivare dal, che oggi pomeriggio, ora italiana, terrà un discorso in Pennsylvania.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,82%). Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.832,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 89,03 dollari per barile, in netto calo dell'1,94%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,77%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,91%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,94%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,39% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.711 punti, in calo dell'1,31%.In lieve ribasso il(-0,62%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,61%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,67%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,97%.del FTSE MidCap,(+6,58%),(+2,86%),(+2,33%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,85%.scende del 3,54%.Calo deciso per, che segna un -3,08%.