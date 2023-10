Seduta debole per l'azionario europeo, occhi a tassi e petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Il sentiment resta condizionato dal fatto che la restrizione monetaria delle principali banche centrali continuerà per un periodo più prolungato mantenendo i tassi a un livello elevato, mentre la risalita delle quotazioni petrolifere acuisce i timori riguardo alle prospettive di inflazione per i prossimi mesi.Sul fronte macroeconomico, l'indice definitivo dei responsabili degli acquisti, a cura di S&P Global, è sceso a 43,4 a settembre rispetto a 43,5 di agosto, in linea con la stima preliminare, confermando l'ampia contrazione del settore. In, dopo il calo registrato a luglio, l'è tornata a crescere in agosto, mentre il tasso di disoccupazione è sceso su livelli che non si registravano da oltre 14 anni.Per quanto riguarda la politica monetaria,- vicepresidente della Banca centrale europea - si è detto preoccupato del fatto che "l'aumento del prezzo del petrolio potrebbe avere unper famiglie e imprese".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 91,46 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +188 punti base, con ilche si posiziona al 4,76%.piatta, che tiene la parità, sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., si muove sotto la parità il, che scende a 28.175 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.036 punti. Sulla parità il(-0,05%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,09%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,65%. In luce, con un ampio progresso dell'1,69%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,43%.avanza dell'1,02%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,71%),(+3,57%),(+2,57%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,77%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.scende del 2,19%.