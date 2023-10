Wall Street cauta aspetta intervento Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

utilities

sanitario

materiali

Nike

Walgreens Boots Alliance

Dow

Walt Disney

Travelers Company

JP Morgan

Wal-Mart

Merck

Walgreens Boots Alliance

Micron Technology

Illumina

Zscaler

Baker Hughes Company

Sirius XM Radio

GE Healthcare Technologies

DexCom

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street nella prima seduta che avvia l'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno. Il sentiment degli investitori resta condizionato dalleper fronteggiare l'elevata inflazione, mentre la risalita dei prezzi petroliferi acuisce i timori riguardo alleper i prossimi mesi.In tal senso è atteso l'intervento delalle 17 ora italiana, in Pennsylvania, Sullo sfondo resta l'accordo raggiunto sul bilancio USA che ha evitato lo shutdown, almeno fino al 17 novembre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.447 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.285 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,24%); senza direzione l'(+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,70%) e(+0,69%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,16%),(-0,80%) e(-0,56%).Tra i(+6,68%),(+6,41%),(+1,24%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%.Tra i(+6,41%),(+4,34%),(+3,72%) e(+3,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.