Australia, banca centrale lascia tassi invariati

(Teleborsa) - La(RBA) ha lasciato i tassi principali di riferimento fermi al 4,10%, come ampiamente atteso, ma ha lasciato la porta aperta alla possibilità di alzare ulteriormente i tassi. Si tratta della prima riunione del consiglio sotto la guida del nuovo governatore, Michele BullockNel comunicato che accompagna la decisione, la banca centrale ha precisato che "una qualche ulteriore restrizione della politica monetaria potrebbe essere necessaria"., e così rimarrà per ancora un po’ di tempo”, spiega la RBA nel comunicato. Ad agosto, infatti, i prezzi hanno registrato un aumento al 5,2% contro il 4,9% di luglio."Potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire che l'inflazione ritorni al livello target in un arco di tempo ragionevole, ma ciò continuerà a dipendere dai dati e dall'evoluzione della valutazione dei rischi", ha affermato il governatore Bullock che ha preso il posto di Philip Lowe quando il suo mandato di sette anni si è concluso a metà settembre.