KKR vende magazzini per oltre 560 milioni di dollari

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha completato lae proprietà di distribuzione per un valore aggregato totale di. Le vendite sono state completate attraverso cinque transazioni distinte con cinque acquirenti distinti.Le vendite, costituite principalmente da asset neldi KKR, includevano oltre 50 edifici industriali situati in mercati di riempimento ad alta crescita tra Atlanta, Dallas-Fort Worth, Chicago, Lehigh Valley e Pennsylvania centrale."La nostra forte attenzione alla qualità degli asset e alla selezione del mercato ci offre la flessibilità necessaria per fornire risultati ai nostri investitori in diverse condizioni di mercato, sia attraverso la vendita di ampi portafogli che attraverso cessioni individuali di proprietà ben acquistate - ha affermato Ben Brudney, Director di KKR che supervisiona gli investimenti immobiliari industriali negli Stati Uniti -e il nostro portafoglio esistente continua a beneficiare dell’elevato potenziale di occupazione e di crescita degli affitti".