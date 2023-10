Mercati europei deboli. Occhi su banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Campari

Amplifon

Prysmian

Nexi

ERG

Enel

Intercos

Brunello Cucinelli

Saras

Caltagirone SpA

Seco

IREN

Tod's

MARR

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali, e dopo i segnali da "falco" arrivati dallaLa vigilia, il vicepresidente, non ha escluso ulteriori rialzi dei tassi di interesse ed ipotizzato che possano restare alti più a lungo del previsto. Oggi gli ha fatto eco, il presidente della Fed di Cleveland,, che vede necessario un ulteriore rialzo, quest’anno, per poi mantenerli su livelli elevati per riportare l’inflazione al 2%. La decisione finale, ha precisato, dipenderà dall’andamento dell’economia. Anche in Europa, il capo economista della BCE,, ha ribadito che c'è ancora del lavoro da fare poiché la battaglia contro l'inflazione non è ancora vinta.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'è sostanzialmente stabile su 1.824,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63%.Torna a salire lo, attestandosi a +191 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,85%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%,è stabile, riportando un moderato -0,02%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,86% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.455 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,59%),(+1,04%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,85%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,30%.Tra i(+2,51%),(+1,37%),(+0,58%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,08 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,42%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,39%.