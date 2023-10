algoWatt, finanziamento da 255 mila euro nell'ambito del programma Horizon

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Company quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata unper attività di Digital Energy solution provider & system integrator sul- Situation Aware enabled Cyber Resilience for Dispersed, Heterogenous Cyber Systems, finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe.Il progetto ResilMESHper la realizzazione di una Security Orchestration and Analytics Platform Architecture (SOAPA) fondata sul concetto di cybesecurity awareness per migliorare la resilienza delle infrastrutture digitali, si legge in una nota.algoWatt metterà a disposizione del Consorzio ilcome Digital Energy solution provider & system integrator, offrendo alle innovazioni proposte dal progetto un banco di prova ibrido IT/OT in un contesto applicativo di rilevante impatto economico e sociale quale la resilienza del sistema energetico legato alla produzione da fonti rinnovabili (in particolare, impianti FV).Il progetto ResilMESH, dellae con investimenti per 6,7 milioni di euro (finanziamento EC di 6 milioni di euro), è coordinato dalla Technological University of The Shannon: Midlands Midwest.