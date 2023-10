BTP decennale, rendimento supera il 5% in mezzo al sell-off globale

(Teleborsa) - Ilha(+7 punti base rispetto alla chiusura di ieri), la più alta dal 2012, in scia a unalimentato dalle preoccupazioni che i tassi di interesse rimarranno elevati per un periodo prolungato a seguito dei commenti aggressivi di funzionari della Fed e della BCE.Inoltre, i dati pubblicati ieri negli Stati Uniti hanno mostrato che lenel mese di agosto, facendo aumentare le scommesse per ulteriori aumenti della Federal Reserve e alimentando il nervosismo degli investitori in vista del rapporto mensile sull'occupazione in uscita venerdì.Intanto, la tensione che coinvolge i titoli di Stato ha spinto il rendimento dela toccare ilper la prima volta dal 2011, in rialzo di quattro punti base rispetto alla chiusura di ieri.Oggi si attendono idella presidente BCE, del vicepresidentee di, membro del comitato esecutivo e prossimo governatore di Banca d'Italia.Ieri il capo economista della BCE,, ha commentato che il rientro dell'inflazione all'obiettivo richiederà ancora tempo. In particolare, la BCE si attende che rallenti anche la crescita salariale, ma ciò richiederà "mesi"; intanto la crescita dei salari in questa fase rallenterà il calo dell'inflazione.Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona verranno pubblicati i dati di agosto suinell'industria e sulle, oltre che le prime stime dei PMI servizi di settembre.