Impianti, partnership con Verkada per soluzioni di videosicurezza

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, ha siglato un, specializzata nella programmazione di sistemi di sicurezza hardware e software completamente integrati. Attraverso questa collaborazione, Impianti e Verkada saranno in grado di offrire alle aziende, in particolare quelle multisedi,"Con l'annuncio di questa nostra nuova partnership Impianticollaborando con Verkada, un vero leader in questo settore tecnologico - dichiara l'- Il vendor nordamericano intercetta da sempre le più rilevanti richieste del mercato in ambito cloud (ovvero fast + manage & global delivery) a cui Impianti unisce la trentennale esperienza nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni di infrastrutture complesse"."Grazie a questo accordo siamo così in grado di offrire, in modalità cloud native, con un focus soprattutto per le aziende multisedi, garantendo un'efficace protezione degli spazi attraverso un prodotto innovativo, efficace e scalabile", ha aggiunto.