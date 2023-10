Listini europei prudenti. BCE resta "falco"

S&P-500

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Gli investitori guardano alle banche centrali: quanto allasono convinti che manterrà i tassi elevati per lungo tempo allo scopo di abbassare l’inflazione. I numeri, poi, sull'apertura di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti che ha toccato ad agosto il maggior incremento in due anni, hanno rafforzato le aspettative che la banca centrale americana manterrà tassi elevati per un periodo prolungato. Anche laha confermato la posizione di Francoforte per una politica monetaria sufficientemente restrittiva finché sarà funzionale a frenare l'inflazione.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,052. L'è sostanzialmente stabile su 1.823,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 85,46 dollari per barile, in netto calo del 4,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota +195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,89%.piatta, che tiene la parità, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,77%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.443 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.268 punti.di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,06%.avanza dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,90%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,44%.Tra i(+2,91%),(+2,28%),(+1,90%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%.