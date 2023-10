Mercati europei incerti con rialzi dei rendimenti dei bond

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, migliorando le loro performance rispetto all'apertura. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, con l'tornati sui massimi degli ultimi anni. Ieri nuovi dati macroeconomici incoraggianti negli Stati Uniti hanno alimentato nuovamente le aspettative che le banche centrali, in particolare, la Fed manterranno politiche restrittive per lungo tempo.Sul fronte macroeconomico, l'di HCOB per l'eurozona, a cura di S&P Global, e considerato un indicatore importante della salute economica della zona euro, è salito a settembre a 47,2 punti da 46,7 di agosto.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,048. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.820,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 88,5 dollari per barile, in calo dello 0,82%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +197 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,95%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, e poco mosso, che mostra un +0,01%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,31%, scambiando a 29.235 punti. Poco sotto la parità il(-0,48%); come pure, in rosso il(-0,78%).di Milano, troviamo(+2,94%),(+1,47%),(+1,45%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.Tra i(+1,85%),(+1,68%),(+0,95%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,76%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,23%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.