Nuova Zelanda, banca centrale lascia tassi al 5,5%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee dellaha deciso di, centrando le previsioni deigli analisti.Il Comitato ha convenuto che "potrebbe essere necessario che i tassi di interesse rimangano a un", per garantire che l'inflazione annua dei prezzi al consumo ritorni nell'intervallo obiettivo compreso tra l'1 e il 3% e per sostenere la massima occupazione.Mentre lo squilibrio tra domanda e offerta continua a moderarsi nell'economia neozelandese, è "per ridurre la pressione inflazionistica", si legge nello statement diffuso al termine della riunione odierna.Secondo la banca centrale, esiste il rischio a breve termine che l'attività e l'inflazione non rallentino quanto necessario. Nel medio termine, un maggiore rallentamento della domanda economica globale, in particolare in Cina, potrebbe pesare maggiormente sui prezzi delle materie prime e sui ricavi delle esportazioni neozelandesi.